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ПОЛІТИКА

Байден та Макрон обговорять використання заморожених російських активів для допомоги Україні

05 червня 2024, 14:09
Байден та Макрон обговорять використання заморожених російських активів для допомоги Україні
Фото: Українська правда
5 червня президент США відвідає Францію на честь дня висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни, який має назву День Д.

Американський президент Джо Байден та його французький колега Еммануель Макрон мають намір обговорити можливість використання заморожених активів росії для допомоги Україні.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що глава Білого дому 5 червня, прибув до Парижу з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни, який ще називається День Д. У Франції Байден буде перебувати п'ять днів, проведе низку зустрічей та виступить з промовою.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, під час візиту Байден і Макрон обговорять перспективу використання 300 млрд доларів заморожених російських активів для допомоги Україні.

Крім того, з візитом у Франції також буде перебувати президент України Володимир Зеленський. Водночас у Білому домі повідомили, що Зеленський зустрінеться з Байденом.

Нагадаємо, що останнім часом партнери активно обговорюють можливість видіння Україні кредиту на 50 млрд доларів під заставу російських активів. Ця ініціатива належить Сполученим Штатам, також партнери активно долучилися до її обговорення. Глава Мінфіну США повідомила, що ця пропозиція повинна бути представлена на саміті лідерів G7 в Італії. Йєллен вважає, що прибутки від заморожених російських активів становлять від 3 до 5 млрд доларів щороку.

Еммануель МакронДжо Байдендопомога Україніросійські активи

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