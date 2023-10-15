Байден цього тижня просуне пакет допомоги Ізраїлю та Україні на суму понад $2 мільярди – Reuters

Президент Джо Байден проведе "інтенсивні перемовини" з Конгресом США щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України коштуватиме значно більше за $2 мільярди.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CBS Face the Nation, передає Reuters.

За його словами, президент Джо Байден проведе "інтенсивні перемовини" з Конгресом США щодо цього.

Конгрес усе ще не може ухвалювати закони через кризу з обранням спікера Палати представників. Байден готує бюджетний запит, який об’єднає допомогу для Ізраїлю та України, щоб підвищити шанси на його схвалення.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи сягне військова допомога $2 мільярдів, Салліван сказав: "Ця цифра буде значно більша, але, як я вже сказав, вона, безумовно, включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності в Україні та щоб допомогти Ізраїлю захистити себе в боротьбі з терористичною загрозою".

У вівторок, 17 жовтня, Палата представників має зібратися і проголосувати за нового спікера. Поки його немає, вона не може займатись своїми справами, зокрема затверджувати нову допомогу Ізраїлю або Україні. У комітетах робота тривала.