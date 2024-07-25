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Байден у відеозверненні до нації пояснив, чому зняв свою кандидатуру з виборів

25 липня 2024, 08:33
Байден у відеозверненні до нації пояснив, чому зняв свою кандидатуру з виборів
Фото: Reuters
Президент США вважає, що заслуговував на другий термін, але готовий "передати факел".
Джо Байден у зверненні до американської нації озвучив причини свого рішення вийти із виборчих перегонів.
 
Про це повідомляє BBC.
 
Президент США заявив, що він "шанує Овальний кабінет, де висять портрети видатних американців, а бути президентом було найбільшою честю його життя, але він любить свою країну більше, ніж офіс чи владу". 
 
Байден переконаний, що "його досягнення як президента, лідерство у світі та бачення американського майбутнього заслуговували на другий термін". Проте він зрозумів: ніщо не може "стати на заваді порятунку нашої демократії, тож настав час передати факел і почути нові, молодші голоси".
 
У наступні 6 місяців глава держави обіцяє зосередитися на виконанні поставлених цілей: боротьба з ненавистю, екстремізмом та насильством, запобігання кліматичним змінам, завершення війни у Газі та повернення додому американських в'язнів з диктаторських тюрем.
 
Байден закликав підтримати на виборах Камалу Гарріс, бо вона "досвідчена, сильна, талановита і чудово виконує роль віцепрезидентки та лідерки країни". "Історія та влада у ваших руках", - додав господар Білого дому.   
Джо Байдензверненнявійна в Україніросія окупанти

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