Байден виділив спротив України російській агресії як ключовий успіх своєї політики на партійному з'їзді

Байден наголосив на важливості лідерства США у світі і успіхах його адміністрації в зміцненні світових альянсів, а також протистоянні росії та Китаю.

Президент США Джо Байден під час виступу на з’їзді Демократичної партії у Чикаго згадав спротив України російській агресії як один зі своїх успіхів.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Байден наголосив на важливості лідерства США у світі і успіхах його адміністрації в зміцненні світових альянсів, а також протистоянні росії та Китаю.

"Я провів майже 190 годин із моїми партнерами головами держав в Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили, ми об'єднали Європу, чого не було роками, додавши Швецію та Фінляндію до НАТО", – зазначив він.

Говорячи про себе і віцепрезидентку Камалу Гарріс, Байден підкреслив, що "ми ніколи не схилимось перед путіним".

"путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки потому Україна ще вільна", – додав Байден.

Серед своїх успіхів він також згадав нещодавній обмін ув'язненими з росією, що дозволив повернути незаконно утримуваних там американців.

Байден вказав, що його адміністрація невтомно працює над досягненням припинення вогню у війні Ізраїлю та Хамас, а також доставки гуманітарної допомоги.

Байден закликав американців голосувати за Гарріс і сказав, що не тримає зла на тих, хто переконав його зняти кандидатуру з президентських виборів.

"Америко, я віддав тобі найкраще. Я віддавав тобі найкраще 50 років. Сподіваюсь, ви знаєте, як я вдячний вам усім", – завершив свій виступ американський президент.

Своєю чергою кандидат у президенти від республіканців Дональд Трамп посилено розкидається особистими нападками на адресу своєї суперниці Гарріс і переконує, що має таке право.