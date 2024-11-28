Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Байден закликав Нетаньягу до досягнення угоди щодо звільнення заручників і припинення вогню в Газі

28 листопада 2024, 13:14
Байден закликав Нетаньягу до досягнення угоди щодо звільнення заручників і припинення вогню в Газі
Фото:politeka.net
Американські посадовці заявили, що Байден має намір продовжувати наполягати на укладенні угоди про звільнення заручників до свого останнього дня на посаді.

Президент США Джо Байден заявив у телефонній розмові прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що після угоди про припинення вогню в Лівані тепер слід зосередитися на досягненні угоди про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.

Про це повідомили Axios двоє американських посадовців.

Американські посадовці заявили, що Байден має намір продовжувати наполягати на укладенні угоди про звільнення заручників до свого останнього дня на посаді.

"Байден вважає, що нічого не робити і просити сім'ї заручників чекати до 20 січня було б божевіллям", – сказав один з помічників Байдена в інтерв'ю виданню.

Двоє американських посадовців сказали, що розмова між Байденом і Нетаньягу відбулася незабаром після того, як Ізраїль схвалив угоду про припинення вогню в Лівані. Розмова тривала кілька хвилин, і єдиною темою, яка піднімалася, крім Лівану, була угода про звільнення заручників і встановлення режиму припинення вогню в Газі.

"Зараз у нас є можливість. Давайте звільнимо заручників", – сказав Байден Нетаньягу, за словами американських посадовців, які стверджують, що прем'єр-міністр відреагував позитивно і сказав, що хоче спробувати.

Ізраїльські та американські офіційні особи заявили, що угода про припинення вогню в Лівані збільшує шанси на укладення угоди щодо Гази, навіть якщо вона передбачає лише реалізацію першого етапу запропонованої угоди і звільнення лише частини заручників.

Високопоставлений міністр ізраїльського уряду повідомив виданню, що Нетаньягу зацікавлений в тому, щоб домогтися часткового звільнення заручників, яке не зобов'язувало б його погодитися на припинення війни і повне виведення ізраїльських сил з Гази.

Хамас вимагає, що будь-яка угода повинна включати припинення війни і повне виведення Армії оборони Ізраїлю з Гази.

Критики Нетаньягу, серед яких багато сімей заручників, звинувачують його в тому, що він підриває угоду заради власного політичного виживання.

Байден і його команда публічно покладають відповідальність на Хамас і звинувачують його в тому, що він перешкоджає досягненню угоди. Але в приватних розмовах президент і його помічники також покладають частину відповідальності на Нетаньягу.

ЛіванСектор ГазиДжо БайденБеньямін Нетаньягу

Останні матеріали

Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Політика
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 15:32
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 12:34
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 листопада 2024, 13:00
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Cуспільство
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 23:58
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Політика
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 17:04
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Політика
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 12:47
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Політика
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 07:38
Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється