Байден закликав росію звільнити заарештованого американського журналіста
Президент США Джо Байден, коментуючи арешт у росії журналіста Евана Гершковича, закликав негайно звільнити американського громадянина.
Про це повідомляє CNN.
Журналістка CNN спитала у Байдена, як він може прокоментувати затримання Гершковича.
"Відпустіть його", – наголосив американський лідер, залишаючи Білий дім у п'ятницю вранці.
Це перший раз, коли Байден публічно прокоментував це питання після того, як російська влада затримала та звинуватила Гершковича у шпигунстві.
Пізніше на запитання іншого репортера, чи висилатимуть США російських дипломатів, чи журналістів через затримання Гершковича, Байден сказав: "Наразі такого плану немає".
Нагадаємо, Лефортовський суд у москві арештував американського журналіста видання Wall Street Journal Евана Гершковича. Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею про шпигунство.