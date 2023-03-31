Байден закликав росію звільнити заарештованого американського журналіста

Це перший раз, коли Байден публічно прокоментував це питання.

Президент США Джо Байден, коментуючи арешт у росії журналіста Евана Гершковича, закликав негайно звільнити американського громадянина.

Про це повідомляє CNN.

Журналістка CNN спитала у Байдена, як він може прокоментувати затримання Гершковича.

"Відпустіть його", – наголосив американський лідер, залишаючи Білий дім у п'ятницю вранці.

Це перший раз, коли Байден публічно прокоментував це питання після того, як російська влада затримала та звинуватила Гершковича у шпигунстві.

Пізніше на запитання іншого репортера, чи висилатимуть США російських дипломатів, чи журналістів через затримання Гершковича, Байден сказав: "Наразі такого плану немає".

Нагадаємо, Лефортовський суд у москві арештував американського журналіста видання Wall Street Journal Евана Гершковича. Щодо нього відкрито кримінальне провадження за статтею про шпигунство.