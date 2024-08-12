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ПОЛІТИКА

Байден запевнив, що припинення вогню в Газі досі можливе, працюючи над цим щодня

12 серпня 2024, 12:42
Байден запевнив, що припинення вогню в Газі досі можливе, працюючи над цим щодня
з вільних джерел
Припинення вогню в Газі все ще може настати.

Президент Байден заявив, що вважає, що угода про припинення вогню у війні між Ізраїлем і Хамас "все ще можлива" до закінчення його терміну перебування в Овальному кабінеті.

Про це пише The Hill.

"План, який я розробив, схвалений G7 та Радою Безпеки ООН, все ще життєздатний. І я працюю буквально кожного дня — і вся моя команда — над тим, щоб конфлікт не переріс в глобальну війну. Але це легко може статися", — заявив Байден в інтерв'ю.

Американські офіційні особи вже кілька тижнів натякають на те, що переговори наближаються до завершальної стадії, хоча деякі з них визнають, що все ще залишаються ключові деталі імплементації, які потребують узгодження.

Угода про припинення вогню і звільнення заручників ґрунтуватиметься на пропозиції Байдена, висунутій у травні, яка передбачає обмін найбільш вразливих заручників на палестинських ув'язнених і тимчасове припинення вогню. Ізраїльські війська також повинні будуть вийти з густонаселених районів Гази.

ХАМАССектор ГазиДжо Байден

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