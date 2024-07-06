Байден запевнив у своїй розумовій придатності та готовий піти з виборів, якщо накаже Господь

Низка американців побоюються, що Байден не зможе провести ще чотири роки на посаді через свій фізичний стан.

Президент США Джо Байден назвав свої дебати з республіканським опонентом Дональдом Трампом "невдалим випадком" і підтвердив, що він є саме тим кандидатом, який переможе Трампа на виборах у листопаді.

Американський лідер в інтерв'ю ABC News заперечив, що має проблеми з віком і ясністю розуму.

"Ніяких ознак якогось серйозного стану. Я був виснажений. Я не прислухався до своїх відчуттів під час підготовки. У мене просто була погана ніч. Я не знаю чому", ‒ розповів Байден.

Ведучий неодноразово допитувався у політика, чи реалістично він оцінює свої шанси на перемогу над Трампом, враховуючи зростаючий розрив між ними в опитуваннях і занепокоєння з боку демократів щодо його фізичного стану.

"Я не думаю, що є хтось компетентніший", ‒ зазначив президент США і назвав неточними результати опитувань, в яких перемогу віддають Трампу.

Відповідаючи на запитання, чи відмовиться він від участі у виборах, якщо його колеги-демократи в Конгресі скажуть, що він шкодить їхнім шансам на переобрання в листопаді, Байден сказав: "Якщо Господь Всемогутній вийде і скаже мені, то я можу це зробити".

Нагадаємо, донори Демократичної партії США надіслали чинному президенту Джо Байдену листа із закликом "закріпити свою спадщину", припинивши свою боротьбу за переобрання на другий термін.