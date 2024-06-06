Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Байден заявив, що американська зброя не буде використана для удару по москві чи кремлю

06 червня 2024, 15:25
Байден заявив, що американська зброя не буде використана для удару по москві чи кремлю
president.gov.ua
Президент не дав прямої відповіді, але ясно дав зрозуміти, що вони не будуть дозволені для використання в якості мішені для столиці або резиденції уряду росії.

Президент США Джо Байден непохитний у тому, що американська зброя не повинна використовуватися для завдання ударів по москві або кремлю після того, як він дозволив Україні використовувати її в росії.

Про це повідомляє ABC.

У Байдена запитали, чи застосовувалася вже зброя американського виробництва в росії відтоді, як він дозволив її використання, обмеживши застосування районами поблизу Харківської області. Президент не дав прямої відповіді, але ясно дав зрозуміти, що вони не будуть дозволені для використання в якості мішені для столиці або резиденції уряду росії.

"Вони дозволені для використання поблизу кордону, коли вони використовуються по інший бік кордону для атаки конкретних цілей в Україні. Ми не дозволяємо наносити удари на 200 миль (322 км, - ред.) углиб росії і не дозволяємо наносити удари по москві, по кремлю", - заявив Байден.

Водночас американський лідер відреагував на заяви російського диктатора владіміра путіна, що постачання зброї для нанесення ударів по рф є "прямою участю у війні".

"Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він не порядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і водночас не припинити напад. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для нанесення ударів по москві і кремлю, для нанесення ударів прямо через кордон, де вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, яку використовують росіяни для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців", - заявив він.

Після активізації російського наступу на Харківську область Україна закликала партнерів дозволити здійснювати удари по території рф зброєю, яку вони надали. При цьому частина з них схвалили запит.

Водночас президент США Джо Байден дозволив Силам оборони України завдавати ударів по військових об'єктах на території рф. Однак, дозвіл не поширюється на балістичні ракети ATACMS.

зброяДжо Байденвійна в Україніудари по рф

Останні матеріали

Політика
"Я і людей не дуже люблю". Конгресвумен Вікторія Спартц не любить не лише Україну – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2024, 16:36
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Cуспільство
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2024, 12:41
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до
Політика
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до "Дня перемоги" отримав вражаючий зворотній ефект – Девід Екс
Переклад iPress – 06 червня 2024, 08:13
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 червня 2024, 16:57
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Політика
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 червня 2024, 12:24
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Політика
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Переклад iPress – 05 червня 2024, 09:06
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Політика
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 червня 2024, 14:34
Політика
"Вони скривдили нашого Дональда". Пропагандони путіна явно засмучені судовим вироком Трампу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 червня 2024, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється