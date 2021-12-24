Байден заявив, що планує балотуватися на другий термін президента США
Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".
Байден, який раніше не ставив умов балотуватися на другий термін, сказав, що "доля" зіграє роль у його рішенні.
"Якщо я буду в такому стані здоров’я, як зараз - у мене хороше здоров’я - то, насправді, я б знову балотувався. Я дуже поважаю долю. Доля багато-багато разів втручалася в моє життя", - сказав Байден.
46-му і найстарішому президенту США на момент вступу на посаду виповнилося б 82 роки, якби він виграв ще один чотирирічний термін, а його здоров'я є предметом постійної розмови у Вашингтоні.
Щорічний медичний огляд Байдена минулого місяця показав, що він "залишається працездатним", але відзначив, що у нього проблеми з кашлем під час виступів і що його хода була "помітно жорсткішою та менш плавною, ніж рік чи близько того".
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