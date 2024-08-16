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ПОЛІТИКА

Байден заявив, що угода про припинення вогню в Газі близька, але ще не укладена

16 серпня 2024, 20:37
Байден заявив, що угода про припинення вогню в Газі близька, але ще не укладена
з вільних джерел
Президент США закликав "тримати кулаки".

Президент США Джо Байден заявив, що "ми ближче, ніж коли-небудь", до припинення вогню у Секторі Гази. Проте він зазначив, що угода ще не досягнена, оскільки переговори про мир призупинені до наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

"Я не хочу наврочити... у нас може щось вдатись. Але ми ще цього не досягли. Це [припинення вогню] набагато, набагато ближче, ніж три дні тому. Тож тримайте кулаки", — сказав Байден журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Нагадаємо, 16 серпня Досі проходив другий день перемовин щодо припинення вогню у Секторі Гази. Американський чиновник, який на умовах анонімності розповів Reuters про зустріч у столиці Катару, сказав, що переговори були "конструктивними". Проте представники палестинського угруповання Хамас не брали у них участі.

Останніми днями США попередили Тегеран безпосередньо, а також через посередників, що значна атака у відповідь на Ізраїль може становити серйозний ризик для іранського уряду та економіки. Ні США, ні Іран не прагнули опинитися в такій ситуації, але зараз у них немає іншого вибору, окрім як пройти через неї й сподіватися, що повномасштабний конфлікт не стане кінцевим результатом.

Сектор ГазиДжо Байден

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