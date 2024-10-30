Байден заявив, що Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо війська КНДР перейдуть кордон

Глава США стурбований цими подіями.

Американський президент Джо Байден оголосив, що українські військові мають вдарити по північнокорейських військах, якщо вони зайдуть на територію України.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Я стурбований цим. Якщо вони перетнуть кордон України, то так", - сказав Байден щодо присутності північнокорейських військ у Курській області рф.

В Пентагоні напередодні підтвердили, що північнокорейські військові, які прибули до росії для підготовки, почали висуватись у бік Курської області. Частина з них вже там присутня.

Крім того, зранку ми писали, що невелика кількість північнокорейських військ вже перебуває в Україні.