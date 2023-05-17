Байден зберігає перевагу над Трампом на виборах у США 2024 року – опитування

Однак на Байдена чекає низка потенційних викликів.

Президент США Джо Байден продовжує зберігати перевагу над потенційними суперниками-республіканцями Дональдом Трампом і Роном ДеСантісом з наближенням президентських виборів у Штатах у 2024 році.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Reuters/Ipsos.

Але на Байдена чекають потенційні виклики, якщо ситуація на південному кордоні США погіршиться, свідчить опитування.

Серед зареєстрованих виборців Байден випереджає Трампа, свого попередника на посаді президента, на шість відсоткових пунктів у гіпотетичному протистоянні - 44% проти 38%, зберігаючи перевагу, яка з'явилася за останні кілька місяців.

За даними опитування Reuters/Ipsos, проведеного в середині березня, Байден випереджав Трампа на п'ять відсоткових пунктів після того, як у лютому відставав від нього на три пункти.

На республіканських праймеріз 2024 року Трамп зберігає впевнену перевагу над губернатором Флориди Роном ДеСантісом, який, ймовірно, офіційно оголосить про участь у виборах протягом наступних кількох тижнів.

49 відсотків зареєстрованих республіканців підтримали Трампа, що більш ніж удвічі перевищує 21% підтримки ДеСантіса. Колишнього віце-президента Майка Пенса підтримали 5% республіканців, а колишнього губернатора Південної Кароліни Ніккі Хейлі, бізнесмена Вівека Рамасвамі та інших потенційних кандидатів - ще менше. Близько 10% опитаних республіканців сказали, що не знають, якого кандидата підтримають.

Опитування показало, що Байден, який оголосив про участь у виборах ще минулого місяця, матиме невелику перевагу серед незалежних виборців над опонентом-республіканцем, завдяки своїй позиції щодо абортів та проблеми насильства із застосуванням зброї.

63 відсотки зареєстрованих виборців, в тому числі 73% незалежних, заявили, що вони менш схильні підтримувати кандидата в президенти, який виступає за суворі обмеження на аборти.

Погляди демократів на політику щодо зброї також отримали кращу оцінку серед респондентів. 67% зареєстрованих виборців заявили, що вони, швидше за все, підтримають кандидата, який виступає за жорсткіші закони про зброю.

Але питання мігрантів, які перетинають кордон США з Мексики, може містити потенційні ризики для Байдена.

Минулого тижня його адміністрація скасувала "Розділ 42" - політику часів пандемії, яка не дозволяла багатьом мігрантам просити притулку, що викликало побоювання сплеску спроб перетину кордону. Американські чиновники кажуть, що посилення покарання за нелегальний перетин кордону та нові процедури надання притулку повинні стримати певну частину міграції.

В опитуванні 64% демократів і 93% республіканців заявили, що надають перевагу кандидату в президенти, який підтримує жорсткіші заходи з охорони кордону. Більшість представників обох партій також заявили про стурбованість тим, що міграція може різко зрости через скасування "Розділу 42".

Аризона, яка знаходиться на кордоні США з Мексикою, була ключовим штатом на президентських виборах 2020 року: Байден переміг Трампа на 0,3 відсоткових пункти. Опитування показують, що питання міграції є ключовою проблемою в штаті.

У гіпотетичному протистоянні Байдена і Трампа 15% зареєстрованих незалежних виборців заявили, що проголосують за іншого кандидата, а 9% сказали, що не будуть голосувати.

Загалом у новому опитуванні взяли участь 4 410 дорослих американців по всій країні.