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Байден звернувся до Конгресу з запитом на ще $24 млрд для України – ЗМІ

27 листопада 2024, 10:05
Байден звернувся до Конгресу з запитом на ще $24 млрд для України – ЗМІ
Фото: Reuters
Звернення є таємним і було надіслано листом.
Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом надати Україні ще $24 млрд доларів допомоги.
 
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Politico.pro, журналісти якого отримали відповідний документ документ. 
 
За даними журналістів, 16 млрд передбачені для поповнення запасів американської зброї в Україні, ще вісім – для Ініціативи сприяння безпеці України, за якою Пентагон не постачає прямо техніку і зброю, а укладає договори з виробниками. 
 
Інформацію про цей таємний запит підтвердили два помічники конгресмена. За їхньою інформацією, Конгрес отримав його позавчора, в понеділок. 
 
Адміністрація президента США Джо Байдена розраховує, що цей запит включать до розширеного пакету державних витрат, який можуть розглянути в грудні. Журналісти припускають, що Конгрес навряд погодить надання цих коштів. 
війна в Україніросія окупантиДжо Байдендопомога Україні

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