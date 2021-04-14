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BBC отримало рекордну кількість скарг від глядачів через "занадто детальне" висвітлення смерті принца

Це стало рекордом із кількості скарг на британському телебаченні
Британська служба мовлення BBC отримала понад 100 тисяч скарг від глядачів через занадто детальне висвітлення смерті чоловіка королеви Єлизавети ІІㅡ принца Філіпа.
BBC отримало рекордну кількість скарг від глядачів через "занадто детальне" висвітлення смерті принца Фото: з вільних джерел

9 квітня, коли стало відомо про смерть принца Філіпа, телеканали BBC One та BBC Two присвятили цій темі вечірні програми, щоб ушанувати чоловіка королеви, повідомляє "Громадське". Але глядачі такі старання не оцінили. Всього, за даними видання, до британського мовника зі скаргами звернулися щонайменше 110 994 людини.

Наприклад, в одному зі звернень глядач написав, що висвітлення цієї події зайняло весь вечірній ефір, перекривши всі інші теми, зокрема й пандемії. У скарзі було вказано, що певна увага до смерті була виправданою, "але не настільки". В іншому зверненні скаржилися на те, що про смерть Філіпа йшлося на всіх каналах.

За кілька годин після смерті принца кількість скарг стала такою великою, що BBC створила спеціальну форму для них, щоби хоч якось упорядкувати процес. Пізніше її закрили, тож людям стало важче висловлювати своє невдоволення.

Окрім смерті принца Філіпа, таку реакцію викликала лише трансляція ВВС у 2005 році мюзиклу "Джеррі Спрінгер: Опера" з нецензурною лексикою та закидами щодо християнства. Тоді мовник отримав близько 63 тисяч скарг.

Однак не всі скарги, які BBC отримало зараз, стосувалися саме детального висвітлення смерті принца Філіпа. Так, майже 400 людей поскаржилися через виступ принца Ендрю, другого сина Єлизавети ІІ та Філіпа. Ще 233 людини скаржились, що ведучі ВВС вдягли "недостатньо шанобливий одяг", а 116 людей поскаржилися, що тему смерті Філіпа висвітлювали "занадто мало".

Нагадаємо, що 9 квітня у віці 99 років помер принц Філіп - чоловік британської королеви Єлизавети II.
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14 04 2021 10:37
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