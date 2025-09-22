Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
BBC: росія організувала таємну мережу для впливу на парламентські вибори в Молдові

22 вересня 2025, 09:59
Фото: ria.ru
Людям пропонували гроші за поширення проросійської пропаганди.

росія організувала таємну мережу з метою вплинути на парламентські вибориу Молдові.

Про це повідомляє BBC.

За даними журналістів, учасникам мережі пропонували грошові винагороди за поширення проросійської пропаганди та фейкових новин. Фейки були спрямовані на дискредитацію проєвропейської партії "Дія і солідарність".

Також їм доручали проводити опитування від імені вигаданої організації, аби створити хибне враження про можливу поразку цієї політичної сили.

Журналісти BBC встановили, що мережа пов’язана з молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором, який нині перебуває у москві, та його організацією Evrazia. Проти неї раніше вже вводили санкції за підкуп громадян Молдови.

Нагадаємо, що парламентські вибори у країні призначені на 28 вересня.

