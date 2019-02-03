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Бельгія має намір запропонувати на засіданні Радміну ЄС 5 березня ввести податок на авіацію

"Справедливе і коректне ціноутворення на повітряний транспорт із урахуванням його впливу на навколишнє середовище"
Слідом за Нідерландами і Францією Бельгія так само має намір запропонувати 5 березня у четвер своїм європейським партнерам на засіданні Ради міністрів ЄС з питань довкілля ввести "оподаткування на авіацію".
Бельгія має намір запропонувати на засіданні Радміну ЄС 5 березня ввести податок на авіацію Фото: gettyimages.com
 

Повітряний транспорт, за задумом авторів ініціативи, повинен буде оплачувати збір на гас і ПДВ на авіаційні квитки, що, природно, збільшить вартість авіаційних квитків, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Справедливе і коректне ціноутворення на повітряний транспорт із урахуванням його впливу на навколишнє середовище", - так формулюється пропозиція Бельгії, яку висуне на Раді ЄС валлонський міністр з екології Жан-Люк Крюк.

"Авіаційне середовище наразі є винятком з правил. Ніякий повітряний транспорт не платить мит ні на паливо, ні на послуги. Однак йдеться про найбільш забруднюючі види транспорту", - заявив міністр в інтерв'ю.

"Потрібно, щоб наслідки для гаманця стимулювали совість. Ви можете продовжувати літати літаками, але вам доведеться платити значно більше", - пояснив захисник навколишнього середовища.

Нагадаємо, що влада Пакистану ухвалила рішення про часткове закриття повітряного простору країни після загострення ситуації в Кашмірі.

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02 03 2019 20:51
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