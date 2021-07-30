Бельгія надасть Україні судно для екологічного моніторингу Чорного та Азовського морів

Україна та Королівство Бельгія уклали меморандум про взаєморозуміння у сфері охорони та відтворення вод і раціонального використання водних ресурсів. Документ підписали Бельгійський федеральний офіс з наукової політики, Бельгійський королівський інститут природничих наук і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Україна отримає від Королівства Бельгія дослідницьке судно для моніторингу Чорного та Азовського морів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

"Україна та Королівство Бельгія уклали меморандум про взаєморозуміння у сфері охорони та відтворення вод і раціонального використання водних ресурсів. Документ підписали Бельгійський федеральний офіс з наукової політики, Бельгійський королівський інститут природничих наук і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України", - ідеться у повідомленні.

Цим меморандумом бельгійська сторона підтверджує свою готовність безкоштовно передати Україні дослідницьке судно "Бельгіка".

У Міністерстві зазначили, що судно 1984 року у хорошому стані та має унікальне вбудоване обладнання, наприклад, високоточні ехолоти.

"Охорона морських екосистем включена до екологічного блоку Угоди про асоціацію Україна-ЄС, згідно з яким наша держава має здійснювати регулярний морський моніторинг за європейськими стандартами. Наразі Україна впроваджує положення Рамкової Директиви ЄС про морську стратегію для поетапного досягнення гарного екологічного стану морського середовища. Дякуємо бельгійській стороні за таку допомогу, що посилить екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів", - прокоментував міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський.

Меморандум передбачає посилення співпраці українських та бельгійських вчених щодо спільного вивчення Чорного моря, зокрема проблеми підняття рівня сірководню.

Водночас бельгійська сторона запрошує українських фахівців долучитися до дослідницьких робіт у Північному морі.

"Очікуємо, що зовсім скоро за фінансової підтримки прокту ЄС "Європейський Союз задля посилення екологічного моніторингу в Чорному морі" (EU4EMBLAS) судно "Бельгіка" під українським прапором рушить до України. А восени розпочнеться комплексний моніторинг наших морських акваторій на борту цього судна", - зазначили у Міндовкіллі.

Як повідомлялося, у липні Абрамовський під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Іспанія в Україні Сильвією Кортес Мартін обговорили питання українсько-іспанського співробітництва у сфері захисту довкілля.