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Бельгія планує витратити понад три мільярди євро на системи ППО Nasams і Skyranger

02 липня 2026, 19:32
Бельгія планує витратити понад три мільярди євро на системи ППО Nasams і Skyranger
Фото: EPA
Цього тижня плани має затвердити рада міністрів Бельгії.
Бельгія планує купити 10 пускових установок зенітно-ракетного комплексу Nasams у компанії Kongsberg та 20 систем протиповітряної оборони малого радіуса дії Skyranger у Rheinmetall. Загальна вартість угоди становить 3,1 мільярда євро.
 
Про це передає Reuters.
 
Цього тижня плани має затвердити рада міністрів Бельгії. Офіційно про закупівлю можуть оголосити на саміті НАТО в Анкарі наступного тижня.
 
Бельгія прагне здійснити обидві закупівлі за допомогою нідерландських рамкових контрактів, щоб прискорити процес. 
 
Раніше стало відомо, що Франція, Бельгія, Кіпр, Естонія та Угорщина підписали протокол про наміри щодо спільної закупівлі французьких систем ППО "Містраль".
БельгіяППО NASAMS

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