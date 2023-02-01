Бельгійський СЕО оборонпрому сперечається зі своїм міністром щодо поставок танків Україні – Reuters

Фредді Верслуйс, генеральний директор бельгійської оборонної компанії OIP Land Systems, заявив, що міг би допомогти Україні, якби отримав дозволи на експорт від бельгійського регіонального уряду Валлонії та Німеччини на продаж своїх танків.

Таким чином бельгійський торговець зброєю сперечається з міністеркою оборони Бельгії Людивін Дедондер щодо можливості поставки танків для України, повідомляє сьогодні агентство Reuters.

На думку журналістів, ця суперечка висвітлює скрутне становище, в якому опинилися західні уряди, коли вони намагаються знайти більше зброї для України після майже року інтенсивної війни. Зброя, від якої вони відмовилися як від застарілої, зараз користується високим попитом, і багато з неї зараз перебуває в руках приватних компаній.

Фредді Верслуйс повідомив, що його фірма купила 50 танків приблизно за 2 мільйони євро, і лише 33 з них були придатні для використання. Це означає, що ціна становить близько 60 600 євро за 33 одиниці. При цьому ціна продажу може коливатися від кількох сотень тисяч до майже мільйона євро, але вона включатиме роботу з переобладнання танків, яка, за його словами, може бути дуже дорогою. Кожен танк потрібно оцінювати індивідуально.

"Ми все ще маємо подивитися, який їхній фактичний стан і скільки маємо витратити на них, щоб зробити придатними", – сказав він.

Верслуйс також підкреслив, що переобладнані танки Leopard 1 можуть бути готові до бою за кілька місяців – набагато швидше, ніж нові моделі, які замовляються сьогодні і на виробництво яких підуть роки.

Leopard 1 легший за Leopard 2 і має інший тип основної гармати. Моделі на складі OIP Land Systems востаннє модернізувалися в 1990-х роках.

Втім, Йоганн Мішель, аналітик аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень, вважає, що танки Leopard 1 не будуть настільки цінними на полі бою, як їхні наступники, пише Reuters. Але, вони все ще можуть бути корисними для боротьби зі старими російськими танками і для підтримки піхотних підрозділів, особливо якщо їх переобладнати за високими стандартами.

Якщо Бельгія не викупить ці танки, інша країна може придбати їх для Києва. Верслуйс повідомив, що провів переговори з кількома європейськими урядами щодо цього варіанту.

Минулого року Британія купила у його фірми 46 БМП для України і направила інженерів, які працювали цілодобово, щоб переобладнати їх.

Однак будь-який експорт "Леопардів" вимагатиме схвалення бельгійського регіону Валлонія, де базується компанія, і Берліна, оскільки танки були виготовлені німецькою фірмою KMW.

Джерело: Reuters