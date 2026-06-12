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Бельгійський суд засудив підозрюваного агента ГРУ за обхід санкцій і експорт до рф

12 червня 2026, 09:22
Бельгійський суд засудив підозрюваного агента ГРУ за обхід санкцій і експорт до рф
Фото: з вільного доступу
Лабін та його спільники переправили понад 400 тонн вантажів через підставні компанії в Туреччині, Казахстані та Узбекистані.

Брюссельський суд у четвер засудив бельгійсько-російського громадянина Віктора Лабіна до п'яти років ув'язнення за незаконний експорт товарів подвійного призначення та хімічних речовин до росії.

 Про це повідомляє Politico.

Суд встановив, що Лабін відіграв ключову роль у постачанні понад 400 тонн вантажів до росії, зокрема датчиків для виявлення та контролю вибухів і хімічних речовин, як-от оксид ітрію, що використовується у виробництві передових технологій. Лабін та брюссельський підприємець фальсифікували митні документи та направляли вантажі через компанії в Туреччині, Казахстані та Узбекистані, щоб приховати їхнє кінцеве призначення.

Федеральна прокуратура підтвердила, що Лабін підозрюється у роботі на іноземну розвідку, а саме на російське ГРУ. Суд кваліфікував злочин як "політичний".

Адвокат Лабіна Станіслас Ескеназі заявив, що експортований хімікат сам по собі не є незаконним, і розкритикував вирок як надмірно суворий, пов'язавши це з російським походженням підзахисного. Лабін уже провів рік під вартою у в'язниці Гарен і може отримати умовно-дострокове звільнення вже за кілька місяців.

Син Лабіна Руслан, якого прокурори назвали посередником для імпорту до москви, був засуджений заочно до шести років ув'язнення. Суд також видав ордер на його негайний арешт.

БельгіясудГРУсанкціі проти росії

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