Бенксі має намір купити одну з британських в'язниць - хоче перетворити її на артцентр

Британський вуличний художник Бенксі має намір зібрати приблизно 10 мільйонів фунтів стерлінгів (36 млн грн) і викупити будинок Редінґської в'язниці, на стіні якої він навесні розмістив свою нову роботу.

Про це повідомив The Guardian, пише Громадське.

Вуличний художник пообіцяв компенсувати в’язниці 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Для цього хоче продати трафарет, який він використовував для малювання будівлі в’язниці.

У цій в'язниці свого часу перебував драматург Оскар Уайльд. Активісти сподіваються, що цей крок Бенксі дозволить запобігти продажу в’язниці забудовникам для зведення житла.

Раніше художник залишив на стіні зображення фігури, яка спускається з периметра стіни з простирадла за допомогою друкарської машинки. Фахівці вважають, що це зображений письменник.

Більше про в’язницю

Її побудували на місці середньовічного абатства Редінґ, монастиря, заснованого Генріхом I. Уайльд перебував там з 1895 по 1897 роки після того, як був засуджений за грубу непристойність, коли викрили його роман із лордом Альфредом Дугласом.

З 2013 року в’язниця порожніє, а влада Великої Британії шукає для неї покупців. Торік будівля могла перетворитися на житловий комплекс, але угода із забудовником зірвалася.

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