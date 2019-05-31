Березенко очолить штаб партії Порошенка на виборах і буде балотуватися по мажоритарці

Висування кандидатів "Європейської солідарності" відбудеться на початку червня

Депутат Сергій Березенко очолить виборчий штаб партії "Європейська солідарність" (раніше - "БПП Солідарність") і буде балотуватися в Раду по мажоритарному округу.

Березенко сказав, що з'їзд партії "Європейська солідарність" у п'ятницю розгляне питання участі політичної сили у дострокових парламентських виборах, а висування кандидатів у народні депутати від "ЄС" відбудеться 6 або 7 червня, повідомляє LB.ua.

Нардеп також повідомив, що його кандидатури не буде в партійних списках, він буде балотуватися по мажоритарному округу.

Нагадаємо, Березенко став депутатом Верховної Ради на довиборах у 2015 році на окрузі №205 у Чернігові.

Він набрав 35,90% голосів, обійшовши кандидата від партії "Українське об'єднання патріотів - "Укроп" Геннадія Корбана з 14,76% голосів.

Додамо, що сьогодні колишнього президента Петра Порошенка обрали головою нової партії "Європейська солідарність".

Нагадаємо, що керівник виборчого штабу оновленої партії Петра Порошенка Сергій Березенко заявляє, що не буде присутній у списку "Європейської солідарності".