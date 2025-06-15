Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Берлін, Париж і Лондон закликають Іран до термінових переговорів щодо ядерної програми

15 червня 2025, 15:58
Берлін, Париж і Лондон закликають Іран до термінових переговорів щодо ядерної програми
Фото: DW
Глава МЗС Німеччини сподівається, що Тегеран погодиться на таку пропозицію.

Німеччина, Франція і Велика Британія готові провести негайні переговори з Іраном щодо його ядерної програми для деескалації ситуації на Близькому Сході, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Про це повідомляє Reuters.

Глава МЗС Німеччини, який перебуває з візитом на Близькому Сході, сказав, що намагається сприяти деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, зазначивши, що Тегеран раніше не скористався можливістю конструктивних переговорів.

"Я сподіваюся, що це ще можливо …Німеччина разом з Францією і Великою Британією готові. Ми пропонуємо Ірану негайні переговори щодо ядерної програми, і я сподіваюся, що (пропозиція) буде прийнята", — сказав Вадефуль у суботу, 14 червня, ввечері. 

"Це також є ключовою передумовою для досягнення врегулювання цього конфлікту, щоб Іран не становив небезпеки для регіону, для Ізраїлю або для Європи", — додав він.

Вадефуль припустив, що конфлікт завершиться лише тоді, коли на Іран та Ізраїль буде здійснено вплив з усіх боків.

"Є загальне очікування, що протягом наступного тижня з обох сторін повинні бути зроблені серйозні спроби перервати спіраль насильства", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він у можливість падіння іранського режиму, Вадефуль припустив, що Ізраїль не має наміру повалити адміністрацію в Тегерані.

Стосовно Сектору Гази, глава МЗС Німеччини назвав гуманітарну ситуацію в анклаві неприйнятною і закликав Ізраїль надати необмежений доступ гуманітарним організаціям.

"Голод, смерть і страждання людей у Газі повинні припинитися", - заявив він, додавши, що в конфлікті винен Хамас і угруповання повинно звільнити заручників.

Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану в п'ятницю, 13 червня, в межах якої завдав ударів по іранських ядерних та військових об'єктах, знищивши низку високопоставлених іранських генералів та вчених-ядерників. Іран у відповідь запускав по Ізраїлю балістичні ракети та дрони. США заявили, що не причетні до ізраїльської операції.

НімеччинаФранціяІранБританіяЯдерна безпека

Останні матеріали

Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Політика
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 червня 2025, 15:44
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється