Берлін, Париж і Лондон закликають Іран до термінових переговорів щодо ядерної програми

Глава МЗС Німеччини сподівається, що Тегеран погодиться на таку пропозицію.

Німеччина, Франція і Велика Британія готові провести негайні переговори з Іраном щодо його ядерної програми для деескалації ситуації на Близькому Сході, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Про це повідомляє Reuters.

Глава МЗС Німеччини, який перебуває з візитом на Близькому Сході, сказав, що намагається сприяти деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, зазначивши, що Тегеран раніше не скористався можливістю конструктивних переговорів.

"Я сподіваюся, що це ще можливо …Німеччина разом з Францією і Великою Британією готові. Ми пропонуємо Ірану негайні переговори щодо ядерної програми, і я сподіваюся, що (пропозиція) буде прийнята", — сказав Вадефуль у суботу, 14 червня, ввечері.

"Це також є ключовою передумовою для досягнення врегулювання цього конфлікту, щоб Іран не становив небезпеки для регіону, для Ізраїлю або для Європи", — додав він.

Вадефуль припустив, що конфлікт завершиться лише тоді, коли на Іран та Ізраїль буде здійснено вплив з усіх боків.

"Є загальне очікування, що протягом наступного тижня з обох сторін повинні бути зроблені серйозні спроби перервати спіраль насильства", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він у можливість падіння іранського режиму, Вадефуль припустив, що Ізраїль не має наміру повалити адміністрацію в Тегерані.

Стосовно Сектору Гази, глава МЗС Німеччини назвав гуманітарну ситуацію в анклаві неприйнятною і закликав Ізраїль надати необмежений доступ гуманітарним організаціям.

"Голод, смерть і страждання людей у Газі повинні припинитися", - заявив він, додавши, що в конфлікті винен Хамас і угруповання повинно звільнити заручників.

Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану в п'ятницю, 13 червня, в межах якої завдав ударів по іранських ядерних та військових об'єктах, знищивши низку високопоставлених іранських генералів та вчених-ядерників. Іран у відповідь запускав по Ізраїлю балістичні ракети та дрони. США заявили, що не причетні до ізраїльської операції.