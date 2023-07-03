Берлін та Варшава не можуть домовитись, де відкрити центр для ремонту Leopard – Spiegel

Проєкт за два місяці не зрушив з місця.

Для підтримки боєздатності доставлених до України танків Leopard наприкінці травня 2023 року мав відкритися ремонтний центр у Польщі, але досі Берлін та Варшава не змогли домовитися про нюанси і справа не лише в грошах.

Про це повідомляєнімецьке видання Spiegel.

Ще наприкінці травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус мало не з гордістю оголосив, що у Польщі відкриється ремонтний центр для бойових танків Leopard, поставлених на Україну. Відповідну заяву про наміри Пісторіус підписав незадовго до того зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком на полях мітингу прихильників України.

У Рамштайні Пісторіус докладно наголосив, наскільки важливим для України є спільний німецько-польський проект. Майстерня має забезпечувати швидкий ремонт систем озброєння, які повертаються з фронту пошкодженими чи зношеними у боях. Пісторіус оцінив приблизну вартість цього "ремонтного вузла" приблизно 150 мільйонів євро.

За словами інсайдерів з військової промисловості, німецько-польський танковий проект наразі не просунувся. Натомість Берлін та Варшава невпинно сперечаються про деталі структури спільного підприємства. Перший проект контракту був готовий упродовж кількох днів. Однак до кінця минулого тижня документ так і не було підписано через різні спірні моменти.