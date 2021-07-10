Берлін запевняє, що заповнення газом Nord Stream 2 є частиною технічної експертизи Ми, звичайно, взяли до уваги той факт, що перша лінія "Північного потоку 2" заповнена природним газом. Питання заповнення є частиною експлуатаційної ліцензії, виданої Штральзунда і є частиною необхідних технічних експертиз і випробувань

Міністерство економіки та енергетики ФРН не бачить проблем у закачуванні газу в першу нитку газогону "Північний потік 2" і не вважає це порушенням дозволів.

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Про це заявила речниця відомства Анна Софі Айхлер, передає кореспондент Укрінформу. "Ми, звичайно, взяли до уваги той факт, що перша лінія "Північного потоку 2" заповнена природним газом. Питання заповнення є частиною експлуатаційної ліцензії, виданої Штральзунда і є частиною необхідних технічних експертиз і випробувань", - заявила Айхлер.. Представниця міністерства назвала "спекулятивним" запитання, що станеться, якщо "Газпром" почне продавати газ до завершення сертифікації газопроводу. При цьому вона не стала стверджувати, що газ по новопобудованому трубопроводу зможе піти лише після завершення процесу сертифікації, пославшись на те, що ліцензію на експлуатацію видає все те ж гірниче управління Штральзунда, а не регулятор, який опікується в даному випадку виключно питанням сертифікації. Оператор газогону, компанія Nord Stream 2 AG почав заповнення газом першої нитки проєкту 4 жовтня. Читайте також: Запуск Nord Stream 2 демонструє байдужість Європи до безпеки України - Дуда

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