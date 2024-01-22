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"Без безпеки в Україні не буде безпеки в Словаччині" – українське МЗС відповіло на заяви Фіцо

22 січня 2024, 15:29
Фото: news.yahoo.com
В українському МЗС заявили, що не може бути компромісу щодо територіальної цілісності нашої країни.

У МЗС України відповіли на заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у яких він назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території росії.

Про це повідомив Олег Ніколенко, речник МЗС України.

"Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни", – написав Ніколенко.

Він зауважив, що Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв.

"Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", – наголосив речник МЗС.

 

СловаччинаФіцо

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