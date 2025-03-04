Без допомоги США критичним стане обслуговування та постачання ракет до Patriot – The Economist

Україна досі залишається залежною від поставок боєприпасів, особливо для артилерії та систем протиповітряної оборони.

США тимчасово зупинили постачання військової допомоги Україні, поки Київ не продемонструє більшу прихильність до мирних планів Дональда Трампа. Це рішення може мати серйозні наслідки для обороноздатності України, адже американська підтримка залишається критично важливою для українських військових.

Зокрема, США надають зброю, можливість її обслуговування, зенітні ракети, систему Starlink для військового зв’язку та розвіддані, які дозволяють Україні ефективно протидіяти ворогу.

Про це пише The Economist.

Війна зробила Україну світовим лідером у галузі безпілотних технологій, які частково замінили традиційні західні озброєння, такі як протитанкові ракети Javelin. Однак, незважаючи на успіхи, Україна досі залишається залежною від поставок боєприпасів, особливо для артилерії та систем протиповітряної оборони.

Українська оборонна промисловість здатна виробляти десятки нових артилерійських систем щомісяця, але без достатньої кількості снарядів їхня ефективність буде обмеженою. Без американських бойових машин Bradley та ракет GMLRS з GPS-наведенням російські війська отримають більше свободи маневру.

Одним із найбільших ризиків є припинення поставок ракет Patriot, які наразі є єдиним ефективним засобом протидії російським балістичним та гіперзвуковим ракетам. Втрата цих комплексів може призвести до масованих руйнувань у глибокому тилу, подібних до тих, що спостерігаються у прифронтових містах.

Французько-італійська система SAMP/T теоретично може замінити Patriot, однак вона не здатна ефективно перехоплювати найшвидші ракети. Натомість американські ракети мають безальтернативне значення для української ППО.

Ще один незамінний ресурс — супутникова мережа Starlink, яку фінансує Польща, але контролюють США. Українська влада вже працює над альтернативними технологіями, проте їх впровадження буде складним, а ефективність — нижчою через вразливість до російських засобів радіоелектронної боротьби.

Критично важливою є й американська розвідка, яка дозволяє ЗСУ відстежувати пересування російських військ, логістичні центри та склади зброї. Європа може частково компенсувати цю втрату, але без американської підтримки Україні буде складніше проводити високоточні удари по ворожих цілях.

Попри складну ситуацію, українські чиновники уникають песимістичних прогнозів. Україна створила мобільні вогневі групи та активно використовує засоби радіоелектронної боротьби для боротьби з дронами.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що знищення дешевих ворожих дронів дорогими ракетами економічно недоцільне, тому країна шукає альтернативні методи протидії.

Він також підтвердив, що партнери продовжують постачати Україні системи ППО та боєприпаси, проте внесок США залишається ключовим.

"Наразі Patriot є єдиною системою, здатною ефективно протидіяти російським балістичним ракетам. Це головний ризик — забезпечення України необхідною кількістю комплексів, їх ремонтом та обслуговуванням", — підсумував Шмигаль.