Без Орбана стало не легше: ЄС знову не може узгодити санкції проти росії

22 липня посли країн ЄС знову спробують узгодити 21-й пакет санкцій.

Україна розраховувала, що після відходу Орбана від влади ухвалення нових санкцій проти росії полегшиться. Однак натомість виникло ще більше перешкод.

Про це повідомляє Politico.

22 липня посли країн ЄС знову спробують узгодити 21-й пакет санкцій – перший після відходу Орбана з посади. Але країни-члени вже послабили або вилучили низку ключових обмежень, захищаючи власні інтереси в енергетичній, рибопереробній, банківській та судноплавній галузях.

"Несподіванка і розчарування – це те, скільки держав-членів гальмують цей процес. Надзвичайно важливо посилювати санкції ЄС проти росії саме зараз, коли росія починає відчувати тиск у своїй внутрішній економіці та суспільних настроях", – поскаржився фінський депутат Європарламенту Вілле Нійністьо.

Греція виступає проти запропонованої заборони для європейських компаній транспортувати російський СПГ до третіх країн. Австрія відстоює інтереси банку Raiffeisen, який вимагає компенсації за експропріацію своїх активів у росії на €2,44 млрд. Болгарія не підтримує санкції проти патріарха Кирила та обмеження щодо колишніх російських військових. Франція та Італія також виступили проти обмежень щодо колишніх комбатантів, заявивши, що механізм їх визначення ще не готовий до застосування, – відповідні положення пакета суттєво пом'якшили.