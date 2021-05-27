Безос залишить посаду голови Amazon 5 липня - рівно через 27 років після створення компанії
Енді Джессі змінить Джеффа Безоса на посаді головного виконавчого директора найбільшого у світі інтернет-ритейлера Amazon.com Inc. 5 липня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Про зміну керівництва компанія оголосила ще на початку лютого цього року, однак без конкретної дати.
"Ми вибрали цю дату (5 липня - ІФ), тому що вона особливо трепетна для мене", - сказав Безос. Засновник Amazon пояснив, що рівно 27 років тому саме цього дня 1994 року компанія була зареєстрована.
Джессі, якому наразі 53 роки, на сьогодні є керівником хмарного сервісу Amazon Web Services (AWS). Він працює у компанії з 1997 року.
Безос, якому 57 років, залишиться виконавчим головою ради директорів компанії. На новій посаді він має намір зосередитися на нових продуктах Amazon і на розробці ініціатив на ранній стадії. Також він розраховує, що у нього з'явиться більше часу на інші проекти - благодійний фонд Day 1 Fund, екологічний Bezos Earth Fund, аерокосмічний проект Blue Origin, газету The Washington Post.
Котирування акцій Amazon зросли у середу на 0,2%. Ринкова вартість компанії за останні дванадцять місяців збільшилася на 36% і становить наразі $1,64 трлн, фондовий індекс Standard & Poor's 500 за цей період додав понад 38%.
Безос у 2017 році став найбагатшою людиною світу за версією Forbes, зайнявши перший рядок зі статком $90,5 млрд. Наприкінці серпня 2020 року статки Безоса оцінювалися у $204,6 млрд, що зробило його першою людиною в сучасній історії, чий статок перевищив $200 млрд. У січні 2021 року статки Безоса оцінювалися у $187 млрд.
Нагадаємо, що Безос продав акцій Amazon іще майже на $2 мільярди.
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