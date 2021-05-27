Безос залишить посаду голови Amazon 5 липня - рівно через 27 років після створення компанії

Про зміну керівництва компанія оголосила ще на початку лютого цього року

Безос, якому 57 років, залишиться виконавчим головою ради директорів компанії. На новій посаді він має намір зосередитися на нових продуктах Amazon і на розробці ініціатив на ранній стадії.

Енді Джессі змінить Джеффа Безоса на посаді головного виконавчого директора найбільшого у світі інтернет-ритейлера Amazon.com Inc. 5 липня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Про зміну керівництва компанія оголосила ще на початку лютого цього року, однак без конкретної дати.

"Ми вибрали цю дату (5 липня - ІФ), тому що вона особливо трепетна для мене", - сказав Безос. Засновник Amazon пояснив, що рівно 27 років тому саме цього дня 1994 року компанія була зареєстрована.

Джессі, якому наразі 53 роки, на сьогодні є керівником хмарного сервісу Amazon Web Services (AWS). Він працює у компанії з 1997 року.

Безос, якому 57 років, залишиться виконавчим головою ради директорів компанії. На новій посаді він має намір зосередитися на нових продуктах Amazon і на розробці ініціатив на ранній стадії. Також він розраховує, що у нього з'явиться більше часу на інші проекти - благодійний фонд Day 1 Fund, екологічний Bezos Earth Fund, аерокосмічний проект Blue Origin, газету The Washington Post.

Котирування акцій Amazon зросли у середу на 0,2%. Ринкова вартість компанії за останні дванадцять місяців збільшилася на 36% і становить наразі $1,64 трлн, фондовий індекс Standard & Poor's 500 за цей період додав понад 38%.

Безос у 2017 році став найбагатшою людиною світу за версією Forbes, зайнявши перший рядок зі статком $90,5 млрд. Наприкінці серпня 2020 року статки Безоса оцінювалися у $204,6 млрд, що зробило його першою людиною в сучасній історії, чий статок перевищив $200 млрд. У січні 2021 року статки Безоса оцінювалися у $187 млрд.

Нагадаємо, що Безос продав акцій Amazon іще майже на $2 мільярди.