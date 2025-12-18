Безпекові гарантії для Україні мають передбачати нищівні наслідки для рф у разі повторного нападу – Рютте

Наразі гарантії безпеки, що розробляються, мають три рівні.

Багаторівнева система безпекових гарантій для України, над якою зараз працюють партнери, має бути комплексною та надіслати сигнал Росії, що повторний напад призведе до нищівних наслідків для самої рф

.

Про це під час свого візиту у Польщу заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

"Гарантії безпеки, які вони зараз розробляються, мають три рівні", – пояснив Рютте.

Він зазначив, що перший рівень – це сильні ЗСУ як перша лінія оборони, другий рівень – це Коаліція охочих під керівництвом Великої Британії та Франції, яка "протягом останніх кількох місяців розробляє, як європейці можуть допомогти разом з Канадою у збереженні миру", а третій рівень – це участь США.

"Американський президент заявив у серпні, що хоче, щоб США були частиною цих гарантій безпеки, і наразі тривають дискусії щодо того, що саме це означатиме і як працюватиме цей колективний пакет гарантій безпеки", – сказав Рютте.

Коментуючи перспективи вступу України до НАТО, він наголосив, що принципова позиція полягає в тому, що будь-яка країна євроатлантичного регіону може приєднатися, але з практичної точки зору кілька союзників виступають проти вступу України до Альянсу.