Безпрецедентне рішення - голова Верховного Суду відрахував зі штату суддю з паспортом рф

Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі набуття суддею громадянства іншої держави

Заступника голови Верховного Суду та очільника Касаційного господарського суду у його складі Богдана Львова, який є власником російського паспорта, відрахували зі штату Суду.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

"Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова зі штату Верховного Суду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Львова відрахували на підставі інформації Служби безпеки, яка підтвердила наявність у судді громадянства рф.

Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави.

За словами голови ВС, це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та закону застосовуються вперше.

Князєв підкреслив, що сама ситуація та дії Львова серйозно шкодять авторитету Верховного Суду, а такого не повинно бути.