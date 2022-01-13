Безробітні можуть отримати фіндопомогу для запуску власного бізнесу — служба зайнятості

Із 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені громадяни можуть отримати фінансову допомогу для запуску власного бізнесу.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Київський міський центр зайнятості, на реалізацію програми в держбюджеті на 2022 рік передбачено близько 100 млн грн.

“Допомога надаватиметься в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей «Рука допомоги», розробленої Міністерством соціальної політики України”, - зазначили у КМЦЗ.

Безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (нині ця сума становить 97 500 грн) зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів.

«Допомога надається на поворотній основі - через три роки підприємницької діяльності всю суму, за вирахуванням сплачених за цей час податків, потрібно буде повернути. Але вона може стати й безповоротною. Наприклад, якщо у перший рік з дати отримання фінансової допомоги підприємець працевлаштував за направленням центру зайнятості не менше двох непрацюючих працездатних осіб із числа членів малозабезпечених сімей строком не менш ніж на два роки, кошти повертати не треба», - наголосив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Надається допомога одноразово у безготівковій формі за рахунок коштів держбюджету непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка зареєстрована як безробітна.

Для отримання фінансової допомоги слід звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем реєстрації. Також необхідно надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності та бізнес-план майбутньої справи. Особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, розробляє бізнес-план самостійно або у процесі безкоштовного професійного навчання.

Документи до центру зайнятості подаються в паперовому вигляді або, за наявності технічної можливості, в електронному - через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія».

За результатами розгляду пакету документів комісія ухвалює рішення про надання фінансової допомоги або про відмову в її наданні. У разі позитивного рішення громадянину протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення необхідно створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа - підприємець.

Для надання фінансової допомоги між регіональним центром зайнятості, центром зайнятості та особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, укладається угода. Зареєструвавшись, особа здійснює підбір постачальників та укладає з ними договори на постачання матеріалів та обладнання. Отримані платіжні документи та договори подаються до центру зайнятості. КМЦЗ на підставі документів отриманих документів перераховує кошти постачальникам. Після цього особа отримує від постачальників необхідні матеріали та обладнання для ведення підприємницької діяльності.

«Київський міський центр зайнятості готовий до успішної реалізації державної програми фінансової допомоги малозабезпеченим сім’ям, сприяння їх економічній самостійності», - підкреслив директор КМЦЗ.

Як повідомлялося, у 2021-му році послугами столичної служби зайнятості скористалися понад 62 тисячі громадян.