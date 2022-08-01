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Безробітні можуть отримати майже 100 тисяч на бізнес під 0% і за певних умов кошти можна не повертати

На реалізацію цієї програми у прийнятому Верховною Радою держбюджеті на наступний рік передбачено близько 100 млн грн
Міністерство соціальної політики запустило нову бюджетну програму "Рука допомоги", з 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені зможуть отримати фінансову допомогу від держави для започаткування власного бізнесу.
Безробітні можуть отримати майже 100 тисяч на бізнес під 0% і за певних умов кошти можна не повертати Фото: з вільних джерел

Про це повідомляється на сайті відомства, зазначає "Економічна правда".

Так, пропнується надавати безвідсоткову фінансову допомогу розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року - 97 500 грн). Яка зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів. Через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно буде повернути.

Однак, сума, яка повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі буде не потрібно.

На реалізацію цієї програми у прийнятому Верховною Радою держбюджеті на наступний рік передбачено близько 100 млн грн.

Для отримання фінансової допомоги потрібно звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Необхідно надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи.

"Розробити бізнес-план допоможуть працівники центрів зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації із започаткування і ведення бізнесу та організовуватимуть для них безкоштовне професійне навчання", - додали у міністерстві.

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08 01 2022 15:57
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