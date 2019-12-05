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Безвізом з ЄС за два роки скористалися понад два млн громадян України

"Безвіз" успішно працює
З початку дії безвізового режиму з Євросоюзом перевагами "безвізу" скористалися більше 2 мільйонів українських громадян.

Громадяни України здійснили більше 33 мільйонів поїздок до країн ЄС і Шенгенської зони. У тому числі, перевагами "безвізу" скористалися більше 2 мільйонів українських громадян, повідомило у Facebook Представництво України при ЄС.

"Головне, що з кожною поїздкою українські громадяни везуть додому нові знання і контакти, які допомагають державі робити процеси євроінтеграції незворотними", - йдеться у заяві.

У Представництві нагадали, що 11 травня 2017 року Рада ЄС ухвалила рішення про скасування віз для короткострокових поїздок для громадян України при відвідуванні 30-ти країн ЄС і Шенгенської зони (за виключенням Сполученого Королівства та Ірландії). Рівно через місяць, 11 червня, "безвіз" запрацював.

"З дистанції двох років нам приємно пишатися результатами, які відкрили для українських громадян абсолютно нові можливості для подорожей, отримання нових знань, встановлення нових контактів, пошуку друзів.

Саме через своїх громадян Україна почала реальну інтеграцію в простір Євросоюзу. Без розвитку людських контактів неможливий жоден інший розвиток", - зазначили у відомстві.

Раніше Петро Порошенко заявив, що зараз на розгляді у Конституційного суду знаходиться питання щодо конституційності електронного декларування, яке було ключовою умовою надання Україні безвізового режиму Україні.

Водночас голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що станом на сьогодні немає жодних причин для скасування безвізового режиму для українських громадян.

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12 05 2019 10:41
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