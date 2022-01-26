Біатлон: Лесюк посів 6 місце в індивідуальній гонці чемпіонату Європи Виграв на дистанції Сверре Дален Аспенс з Норвегії, який показав час 51 хвилину 32,1 секунди (0 промахів)

Український біатлоніст Тарас Лесюк фінішував шостим в індивідуальній 20-кілометровій гонці чемпіонату Європи, який стартував в Арбері (Німеччина).

Фото: sport.if.ua

Лесюк має 2 хвилини 10 секунд відставання від переможця і припустився 1 промаху на вогневих рубежах, передає Укрінформ. Виграв на дистанції Сверре Дален Аспенс з Норвегії, який показав час 51 хвилину 32,1 секунди (0 промахів). Загалом стартували 118 біатлоністів. Сьогодні також пройде жіноча індивідуальна гонка на 15 км за участю українок Ольги Абрамової, Анастасії Меркушиної, Віти Семеренко, Юлії Журавок, Валерії Дмитренко та Анни Кривонос. У програмі чемпіонату Європи, який триватиме до 30 січня, також спринт, гонки переслідування, змішана та одиночна змішана естафети. Читайте також: Чемпіонат України з біатлону відкривають спринтерські гонки

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