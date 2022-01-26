СПОРТ НОВИНИУкраїнський біатлоніст Тарас Лесюк фінішував шостим в індивідуальній 20-кілометровій гонці чемпіонату Європи, який стартував в Арбері (Німеччина).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біатлон: Лесюк посів 6 місце в індивідуальній гонці чемпіонату Європи
Виграв на дистанції Сверре Дален Аспенс з Норвегії, який показав час 51 хвилину 32,1 секунди (0 промахів)
Фото: sport.if.ua
Лесюк має 2 хвилини 10 секунд відставання від переможця і припустився 1 промаху на вогневих рубежах, передає Укрінформ.
Виграв на дистанції Сверре Дален Аспенс з Норвегії, який показав час 51 хвилину 32,1 секунди (0 промахів).
Загалом стартували 118 біатлоністів.
Сьогодні також пройде жіноча індивідуальна гонка на 15 км за участю українок Ольги Абрамової, Анастасії Меркушиної, Віти Семеренко, Юлії Журавок, Валерії Дмитренко та Анни Кривонос.
У програмі чемпіонату Європи, який триватиме до 30 січня, також спринт, гонки переслідування, змішана та одиночна змішана естафети.
Читайте також: Чемпіонат України з біатлону відкривають спринтерські гонки
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 01 2022 14:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Тенісист Джокович прибув до Сербії після депортації з Австралії
- ФОТО Визначилася символічна збірна української баскетбольної Суперліги
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
No articles