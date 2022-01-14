Бідні країни у грудні відмовилися від 100 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу - ЮНІСЕФ

Понад 100 мільйонів доз не були прийняті лише за грудень

Низка бідних країн у грудні відмовилася від понад 100 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, які їм передавали в межах програми COVAX.

Про це заявила директор відділу постачання ЮНІСЕФ Етлева Каділлі, виступаючи у Європарламенті, повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Понад 100 мільйонів доз не були прийняті лише за грудень», - сказала Каділлі.

За її словами, головною причиною відмови був короткий строк зберігання вакцини. У бідних країн не завжди є можливість забезпечити належні умови зберігання препаратів. Ще одна причина - високий рівень недовіри до вакцин у цих країнах.

Загалом за програмою COVAX передано близько 987 мільйонів доз вакцини для 144 країн. З них близько 681 млн доз передано до 90 країн, що розвиваються. Водночас близько 30 країн, включаючи ДР Конго та Нігерію, використали менш ніж половину переданих їм доз.

Згідно зі статистикою ВООЗ, у січні повний курс вакцинації отримали 67% населення багатших країн, водночас лише 8% населення бідних країн отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 січня у світі зареєстровано 320 959 141 випадок COVID-19, зокрема 5 539 206 летальних, одужало 264 111 765 осіб.