Білл Гейтс після розлучення з дружиною опустився на 5 місце у рейтингу багатіїв

Американський бзнесмен, мільярдер Білл Гейтс опустився на 5 місце у рейтингу найбагатших людей світу після офіційного розлучення з дружиною Меліндою - з моменту розставання Гейтс передав колишній дружині акції на 5,7 млрд дол.

За оцінкою видання, Гейтс опустився з 4 на 5 місце у рейтингу багатіїв - його статки оцінюють в 129,6 млрд дол.

На четвертому місці тепер засновник Facebook Марк Цукерберг.

Зазначається, що незабаром після розлучення компанія Cascade Investment, яка управляє інвестиціями мільярдера, перевела колишній дружині Гейтса акції на загальну суму майже 2,5 млрд дол.

Раніше Мелінда вже отримала від Cascade Investment цінні папери на більш ніж 3 млрд дол.

Процес розлучення між Біллом Гейтсом і Меліндою Френч Гейтс завершений.

Гейтси подали на розлучення 3 травня після 27 років шлюбу, але пообіцяли продовжити спільну благодійну діяльність. Вони є співзасновниками одного з найбільших благодійних фондів в світі "Фонд Білла і Мелінди Гейтсів".

Раніше пара заявила, що досягла угоди про те, як розділити їхнє сімейне майно. Подробиці цієї угоди не були розкриті.

За даними ЗМІ, однією із причин розірвання відносин могли стати зв'язки Гейтса зі звинуваченим у секс-торгівлі мільярдером Джеффрі Епштайном.