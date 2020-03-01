"Білнафтохім" підтвердив припинення постачання нафти з Росії на білоруські НПЗ із 1 січня

"Нафтопереробні заводи працюють на завантаженні, яке знижене до мінімального технологічного рівня",

Раніше білоруські НПЗ - ВАТ "Нафтан" (Новополоцьк, Вітебська обл.) та Мозирський НПЗ (Гомельська обл.) - констатували відсутність контрактів із російськими НК на постачання нафти і припинення постачання сировини з 1 січня 2020 року. Обидва НПЗ продовжують роботу на накопичених наприкінці грудня залишках сировини.

Концерн "Білнафтохім" констатує припинення постачання нафти від російських нафтових компаній із 1 січня 2020 року за відсутності контрактів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Постачання нафти з Росії зупинилися, нині триває активна робота з укладення контрактів на січень", - сказав агентству "Інтерфакс-Захід" представник прес-служби концерну.

У концерні також зазначають, що білоруські НПЗ продовжують роботу на накопичених у грудні залишках сировини. "Нафтопереробні заводи працюють на завантаженні, яке знижене до мінімального технологічного рівня", - сказав представник "Білнафтохіму".

За його словами, в концерні також триває "активна робота з організації альтернативних Росії постачань нафти, за всіма напрямками".

Раніше білоруські НПЗ - ВАТ "Нафтан" (Новополоцьк, Вітебська обл.) та Мозирський НПЗ (Гомельська обл.) - констатували відсутність контрактів із російськими НК на постачання нафти і припинення постачання сировини з 1 січня 2020 року. Обидва НПЗ продовжують роботу на накопичених наприкінці грудня залишках сировини.

"Ми працюємо зі зниженим завантаженням на залишках сировини, які були накопичені в грудні. Контракти на постачання нафти, як і раніше, не укладено, поставок немає з 1 січня", - повідомив агентству "Інтерфакс-Захід" представник одного з НПЗ.

"Ситуація порівняно зі станом справ на 31 грудня (2019 року - ІФ) не змінилася, контрактів на постачання нафти немає", - констатував представник іншого заводу.

На підприємствах зазначають, що поточні запаси нафтової сировини дають змогу зберегти завантаження НПЗ на технологічно прийнятному рівні до середини січня.

Як повідомлялося, Білорусь напередодні Нового року не змогла домовитися з російськими НК про умови постачання нафти з 1 січня 2020 року.

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