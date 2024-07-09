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білорусь і Китай розпочали спільні військові навчання біля кордону з Польщею

09 липня 2024, 12:53
білорусь і Китай розпочали спільні військові навчання біля кордону з Польщею
Фото: з вільного доступу
Навчання стартували напередодні саміту НАТО у Вашингтоні.
Китай та білорусь розпочинають спільні військові навчання біля кордону з Польщею. Вони триватимуть до 19 липня.
 
Про це пише Sky News.
 
Під час навчань військовослужбовці обох країн відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод, ведення дій у населеному пункті.
 
"При цьому підрозділи на окремих етапах будуть зведені, не буде окремо китайського підрозділу, або окремо білоруського - вони діятимуть спільно", - заявив командувач силами спеціальних операцій Збройних Сил генерал-майор Вадим Денисенко.
 
Вдалося зафіксувати зображення, на яких китайські військові висаджуються із літака та розвантажують обладнання. При цьому невідомо, скільки військовослужбовців задіяно в навчаннях.

 

КитайБілорусьвійна в Україніросія окупанти

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