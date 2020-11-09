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Білорусь не домовилася з МВФ про екстрене фінансування на майже мільярд долларів

У прес-службах Мінфіну і Нацбанку Білорусі заявили, що не коментуватимуть заяви представника МВФ і перспективи залучення коштів фонду
"Потрібні гарантії прозорості та відповідні політичні заходи для забезпечення використання фінансових коштів для боротьби з пандемією і сприяння економічній стабільності", - додав він.
Білорусь не домовилася з МВФ про екстрене фінансування на майже мільярд долларів Фото: english.alarabiya.net

Міжнародний валютний фонд не зміг погодити з владою Білорусі супутні умови надання Мінську екстреного фінансування на $940 млн для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Інтерфакс, зазначає "Економічна правда".

"У березні Білорусь звернулася до МВФ із проханням обговорити можливу екстрену допомогу, але угоди не було досягнуто, ми не знайшли способу подолати значні розбіжності щодо належної реакції (влади - ред.) на цю проблему (антиепідемічні заходи - ред.)", - заявив на брифінгу прес-секретар МВФ Джеррі Райс.

При цьому, за його словами, інструмент швидкого фінансування "не містить тяжких умов". "Стосовно Білорусі ми не вимагали карантину, ізоляції, але ми очікували гарантій вжиття заходів щодо стримування пандемії відповідно до рекомендацій ВООЗ, що є нашою стандартною робочою процедурою в усіх країнах", - наголосив Райс.

"Потрібні гарантії прозорості та відповідні політичні заходи для забезпечення використання фінансових коштів для боротьби з пандемією і сприяння економічній стабільності", - додав він.

У прес-службах Мінфіну і Нацбанку Білорусі в п'ятницю "Інтерфаксу" заявили, що не коментуватимуть заяви представника МВФ і перспективи залучення коштів фонду.

Нагадаємо, що Нацбанк Білорусі припинив кредитувати банки

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11 09 2020 14:15
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