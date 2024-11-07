білорусь проситиме для Трампа Нобелівську премію миру, якщо той закінчить війну в Україні – лукашенко

Він нагадав обіцянку Трампа закінчити війни за свого президентства.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що його країна направить петицію для вручення Нобелівської премії миру переможцю президентських виборів у США Дональду Трампу, якщо той зможе закінчити війну в Україні.

Про це він сказав журналістам під час відвідування чемпіонату з коління дров.

За його словами, Трамп — це "міць", хай як він особисто до нього ставиться. На думку лукашенка, "Америка дозріла обрати темношкірого президента", але ще "не дозріла" обрати на цю посаду жінку — суперницю Трампа Камалу Гарріс.

"Важко було повірити, що він зможе виграти. Стріляли, тиснули, посадити хотіли та інше, але він як бульдозер пройшовся", — прокоментував білоруський лідер.

Він також нагадав обіцянку Трампа закінчити війни за свого президентства і висловив надію, що той її дотримається, хоч "Америка — не білорусь: там можуть забути".

"Якщо він це зробить, то ми направимо петицію на Нобелівську премію, йому дадуть за те, що він зробив добру справу. Він намагатиметься припинити війну в Україні, але це не односторонній процес. Це треба домовлятися і, можливо, не лише з росією. Це стосується дуже багатьох країн", — заявив лукашенко.