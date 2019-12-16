Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Білорусь узяла $500 млн кредиту в Китаю, не дочекавшись грошей із Москви

У Мінську назвали цю угоду безпрецедентною
Міністерство фінансів Білорусі в понеділок, 16 грудня, підписало угоду про терміновий кредит на суму 3,5 млрд юанів (близько 500 млн доларів) із шанхайською філією Банку розвитку Китаю.
Білорусь узяла $500 млн кредиту в Китаю, не дочекавшись грошей із Москви Фото: EPA/UPG

Кредит не пов'язаний із реалізацією будь-якого проєкту і може бути спрямований на загальні цілі, в тому числі на погашення й обслуговування державного боргу, підтримання золотовалютних резервів, а також сприяння розвитку двосторонньої торгівлі між Білоруссю і Китаєм, передає LB.ua.

Міністерство назвало цю угоду безпрецедентною.

На початку року Білорусь попросила Росію виділити новий кредит - $600 млн, щоб рефінансувати зобов'язання, які країна повинна погасити 2019 року. Загальний борг Мінська перед Москвою сягає $7,6 млрд. У Кремлі заявили, що питання "на опрацюванні", а у квітні міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявляв, що рішення виділити гроші загалом прийнято.

Але переказу коштів так і не відбулося, тож уже в жовтні Мінфін Білорусії заявив, що не розраховує на отримання кредиту і не веде переговорів із цього питання. Натомість, як зазначили в міністерстві, Мінськ вирішив узяти кредит у Пекіна.

Нагадаємо, що у рамках 27-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва відбулася зустріч співголів національних частин Комісії та пленарне засідання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 12 2019 12:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.