Білорусь узяла $500 млн кредиту в Китаю, не дочекавшись грошей із Москви

Міністерство фінансів Білорусі в понеділок, 16 грудня, підписало угоду про терміновий кредит на суму 3,5 млрд юанів (близько 500 млн доларів) із шанхайською філією Банку розвитку Китаю.

Кредит не пов'язаний із реалізацією будь-якого проєкту і може бути спрямований на загальні цілі, в тому числі на погашення й обслуговування державного боргу, підтримання золотовалютних резервів, а також сприяння розвитку двосторонньої торгівлі між Білоруссю і Китаєм, передає LB.ua.

Міністерство назвало цю угоду безпрецедентною.

На початку року Білорусь попросила Росію виділити новий кредит - $600 млн, щоб рефінансувати зобов'язання, які країна повинна погасити 2019 року. Загальний борг Мінська перед Москвою сягає $7,6 млрд. У Кремлі заявили, що питання "на опрацюванні", а у квітні міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявляв, що рішення виділити гроші загалом прийнято.

Але переказу коштів так і не відбулося, тож уже в жовтні Мінфін Білорусії заявив, що не розраховує на отримання кредиту і не веде переговорів із цього питання. Натомість, як зазначили в міністерстві, Мінськ вирішив узяти кредит у Пекіна.

Нагадаємо, що у рамках 27-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва відбулася зустріч співголів національних частин Комісії та пленарне засідання.