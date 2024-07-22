Республіка білорусь може постачати до деяких країн товари, обладнання або технології в обмін на санкційні товари.

Мова йде про Нікарагуа, Венесуелу і Кубу.

Про йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

Спеціалісти ISW пишуть, що білоруська держава може продавати їм товари в обмін на ті, які бр чи рф не можуть придбати самостійно через західні санкції. Аналітики зробили висновок виходячи з дій прем'єр-міністра білорусі Романа Головченка, який незодавно під час візиту до вищезгаданих країн підписав кілька двосторонніх економічних і торговельних угод.

Прем’єр з 14 по 16 липня відвідав Венесуелу і зустрівся з офіційними особами, включно президента країни Ніколаса Мадуро. білоруський політик заявив, що його візит спрямований на обговорення торгівлі та економічної сфери.

Вже 16-17 липня Головченко відвідав Кубу, де підписав контракти на "мільйони доларів" на постачання Кубі невказаних білоруських товарів в обмін на кубинський експорт до білорусі.

І в кінці прем'єр білорусі відвідав 18-19 липня Нікарагуа і підписав контракти на суму 85 млн доларів, які спрямовані на двосторонню економічну співпрацю, включаючи угоду білоруського банку розвитку про фінансування постачання Нікарагуа понад 700 одиниць невказаного обладнання.

В ISW пишуть, що можливо білоруський прем'єр підписав ці угоди в рамках російських схем, які використовують білорусь, щоб допомогти росії обійти західні санкції.

Нещодавно ми писали, що Балтійські країни підписали угоду про відокремлення від спільної з росією та білоруссю електромережі.