Білорусь з 1 вересня знову підвищить експортне мито на нафту і нафтопродукти

Раніше ставки вивізних митних зборів щодо сирої нафти і окремих категорій товарів, вироблених з нафти, змінювалися 1 серпня

Білорусь з 1 вересня підвищує експортне мито на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу.

Відповідне рішення міститься в постанові Ради міністрів Білорусії від 27 серпня №503 повідомляє enkorr з посиланням на angi, зазначає "Економічна правда".

Ставка експортного мита на сиру нафту становитиме $47,5/т (раніше - $46,9/т).

Мито на прямогонний бензин підвищено з $25,7 до $ 26,1/т.

На товарні бензини, легкі і середні дистиляти - з $14 до $ 14,2/т.

Таке ж мито встановлене щодо дизельного палива, бензолу, толуолу, ксилолів, мастильних та інших масел.

Раніше ставки вивізних митних зборів щодо сирої нафти і окремих категорій товарів, вироблених з нафти, змінювалися 1 серпня. Тоді вони також були підвищені.

Білоруські НПЗ - одні з найбільших постачальників нафтопродуктів в Україну. За сім місяців 2020 року їхня частка в поставках бензинів становила 47% (596 тис. т), дизельного палива - 25,8% (1,066 млн т), скрапленого газу - 16,6 тис. Т. Найбільш вагомим є участь Білорусі в поставках бітуму - 52% (233 тис. т) за підсумками січня-липня 2020 р.

Нагадаємо, що ОПЕК погіршила прогноз падіння попиту на нафту