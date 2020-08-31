Білорусь з 1 вересня знову підвищить експортне мито на нафту і нафтопродукти
Відповідне рішення міститься в постанові Ради міністрів Білорусії від 27 серпня №503 повідомляє enkorr з посиланням на angi, зазначає "Економічна правда".
Ставка експортного мита на сиру нафту становитиме $47,5/т (раніше - $46,9/т).
Мито на прямогонний бензин підвищено з $25,7 до $ 26,1/т.
На товарні бензини, легкі і середні дистиляти - з $14 до $ 14,2/т.
Таке ж мито встановлене щодо дизельного палива, бензолу, толуолу, ксилолів, мастильних та інших масел.
Раніше ставки вивізних митних зборів щодо сирої нафти і окремих категорій товарів, вироблених з нафти, змінювалися 1 серпня. Тоді вони також були підвищені.
Білоруські НПЗ - одні з найбільших постачальників нафтопродуктів в Україну. За сім місяців 2020 року їхня частка в поставках бензинів становила 47% (596 тис. т), дизельного палива - 25,8% (1,066 млн т), скрапленого газу - 16,6 тис. Т. Найбільш вагомим є участь Білорусі в поставках бітуму - 52% (233 тис. т) за підсумками січня-липня 2020 р.
Нагадаємо, що ОПЕК погіршила прогноз падіння попиту на нафту
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