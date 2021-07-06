НОВИНИМіністерство антимонопольного регулювання і торгівлі (МАРТ) Білорусі прийняло постанову про регулювання цін на соціально значущі товари.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білорусь запроваджує регулювання цін на основні продукти харчування
За даними ФАО, приріст світових цін на продовольство в цілому в травні 2021 року в річному вираженні прискорився до 37,5 відсотка (28,7 відсотка в квітні), в тому числі приріст цін на м'ясо склав 8,3 відсотка, молоко - 25,9 відсотка, зернові культури - 34,5 відсотка, масло рослинне - 120,9 відсотка. У зв'язку з цим МАРТ прийнято постанову від 1 червня 2021 № 40 "Про регулювання цін на соціально значущі товари
Фото: kleo.ru
Про це повідомляється на сайті відомства.
Зазначається, що на тлі зростання світових цін на продовольство спостерігається прискорення річного приросту споживчих цін в Білорусі.
"За даними ФАО, приріст світових цін на продовольство в цілому в травні 2021 року в річному вираженні прискорився до 37,5 відсотка (28,7 відсотка в квітні), в тому числі приріст цін на м'ясо склав 8,3 відсотка, молоко - 25,9 відсотка, зернові культури - 34,5 відсотка, масло рослинне - 120,9 відсотка.
У зв'язку з цим МАРТ прийнято постанову від 1 червня 2021 № 40 "Про регулювання цін на соціально значущі товари", - заявили у міністерстві.
Постанова передбачає: запровадження регулювання цін на низку продуктів харчування: крупу перлову, субпродукти м'ясні харчові, ковбасу напівкопчену, варено-копчену, яловичину тушковану консервовану, свинину тушковану консервовану, рибу живу, рибу морожену (філе і оброблену), маргарин, часник, перець солодкий, кава розчинний, чай чорний, сіль кухонну харчову.
А також - зміну підходів до регулювання цін в частині встановлення максимального розміру надбавки імпортера, оптової надбавки, торгової надбавки (з урахуванням оптової надбавки) не вище 25 відсотків на сир, борошно пшеничне, сухі макаронні вироби, консерви з риби, рис, крупу манну, крупу пшоняну, пластівці вівсяні, картоплю і свіжі овочі (буряк, морква, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, огірки, помідори), яблука.
"Також постановою уточнюються підходи до регулювання цін на дитяче харчування. Постанова набуде чинності після офіційного опублікування", - йдеться у повідомленні.
Ціни на продовольство у травні зросли на 4,8% та зазнали найбільшого місячного зростання з 2010 року, це спричинено подорожчанням олії, цукру та зернових у світі.
Раніше уряд Білорусі запровадив суттєві обмеження по зростанню цін на соціально значущі товари та деякі ліки - зокрема, до кінця лютого виробникам, постачальникам і торгівлі заборонили піднімати ціни, а з 1 березня - не більш ніж на 0,2% на місяць.
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07 06 2021 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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