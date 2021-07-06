Білорусь запроваджує регулювання цін на основні продукти харчування

За даними ФАО, приріст світових цін на продовольство в цілому в травні 2021 року в річному вираженні прискорився до 37,5 відсотка (28,7 відсотка в квітні), в тому числі приріст цін на м'ясо склав 8,3 відсотка, молоко - 25,9 відсотка, зернові культури - 34,5 відсотка, масло рослинне - 120,9 відсотка. У зв'язку з цим МАРТ прийнято постанову від 1 червня 2021 № 40 "Про регулювання цін на соціально значущі товари

Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі (МАРТ) Білорусі прийняло постанову про регулювання цін на соціально значущі товари.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що на тлі зростання світових цін на продовольство спостерігається прискорення річного приросту споживчих цін в Білорусі.

"За даними ФАО, приріст світових цін на продовольство в цілому в травні 2021 року в річному вираженні прискорився до 37,5 відсотка (28,7 відсотка в квітні), в тому числі приріст цін на м'ясо склав 8,3 відсотка, молоко - 25,9 відсотка, зернові культури - 34,5 відсотка, масло рослинне - 120,9 відсотка.

У зв'язку з цим МАРТ прийнято постанову від 1 червня 2021 № 40 "Про регулювання цін на соціально значущі товари", - заявили у міністерстві.

Постанова передбачає: запровадження регулювання цін на низку продуктів харчування: крупу перлову, субпродукти м'ясні харчові, ковбасу напівкопчену, варено-копчену, яловичину тушковану консервовану, свинину тушковану консервовану, рибу живу, рибу морожену (філе і оброблену), маргарин, часник, перець солодкий, кава розчинний, чай чорний, сіль кухонну харчову.

А також - зміну підходів до регулювання цін в частині встановлення максимального розміру надбавки імпортера, оптової надбавки, торгової надбавки (з урахуванням оптової надбавки) не вище 25 відсотків на сир, борошно пшеничне, сухі макаронні вироби, консерви з риби, рис, крупу манну, крупу пшоняну, пластівці вівсяні, картоплю і свіжі овочі (буряк, морква, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, огірки, помідори), яблука.

"Також постановою уточнюються підходи до регулювання цін на дитяче харчування. Постанова набуде чинності після офіційного опублікування", - йдеться у повідомленні.

Ціни на продовольство у травні зросли на 4,8% та зазнали найбільшого місячного зростання з 2010 року, це спричинено подорожчанням олії, цукру та зернових у світі.

Раніше уряд Білорусі запровадив суттєві обмеження по зростанню цін на соціально значущі товари та деякі ліки - зокрема, до кінця лютого виробникам, постачальникам і торгівлі заборонили піднімати ціни, а з 1 березня - не більш ніж на 0,2% на місяць.