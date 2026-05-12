Білорусам дозволили змагатися на турнірах з п'ятиборств під своїм прапором

12 травня 2026, 17:05
Фото: Getty Images
Білоруським спортсменам дозволили брати участь у турнірах з п’ятиборств на міжнародному рівні під своїм прапором. Для росіян усе залишається без змін.
 
Про це повідомили у виконавчій раді Міжнародного союзу п’ятиборців (UIPM).
 
З березня 2023 року вони брали участь у змаганнях з п’ятиборств у нейтральному статусі. Проте, як повідомлялося раніше, у квітні 2026 року Міжнародний олімпійський комітет порекомендував організаціям зняти обмеження з білоруських спортсменів.
 
"UIPM негайно скасує обмеження для білоруських спортсменів на всіх майбутніх змаганнях. Білоруським спортсменам буде дозволено змагатися під національною формою, прапором та гімном", – стверджують в організації.
 
Повідомляється, що білоруська федерація сучасного п'ятиборства зможе відправляти своїх спортсменів на змагання вже у червні, зокрема, й на Кубок світу з п'ятиборства, який цьогоріч відбудеться у Будапешті. За словами президента UIPM Роба Сталла, "в обґрунтуванні свого рішення від 7 травня МОК чітко заявив, що спортсмени не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів", а також додав, що "радий відновленню нормальних умов змагань для білоруських спортсменів".
 
Нагадаємо, з 2023 року росіяни та білоруси змагалися в нейтральному статусі, проте вже у 2026 році спортсмени з росії виступили під своїм прапором та гімном на Паралімпійських іграх. Це відбулося вперше з 2014 року.

 

