Білорусам дозволили змагатися на турнірах з п'ятиборств під своїм прапором

Білоруським спортсменам дозволили брати участь у турнірах з п’ятиборств на міжнародному рівні під своїм прапором. Для росіян усе залишається без змін.

Про це повідомили у виконавчій раді Міжнародного союзу п’ятиборців (UIPM).

З березня 2023 року вони брали участь у змаганнях з п’ятиборств у нейтральному статусі. Проте, як повідомлялося раніше, у квітні 2026 року Міжнародний олімпійський комітет порекомендував організаціям зняти обмеження з білоруських спортсменів.

"UIPM негайно скасує обмеження для білоруських спортсменів на всіх майбутніх змаганнях. Білоруським спортсменам буде дозволено змагатися під національною формою, прапором та гімном", – стверджують в організації.