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Білоруська компанія отримала рекордний піряд на будівництво дороги в Україні

Згідно з умовами договору, до кінця 2022 року збудують трасу довжиною 6 км на дві смуги в двох напрямках від автодороги державного значення
Замовник виставляв очікувану вартість ремонту у 822,47 млн грн. В результаті активних торгів ціну було знижено на 9%, що є великою знижкою для шляхоремонтних тендерів.
Білоруська компанія отримала рекордний піряд на будівництво дороги в Україні Фото: pl.ukravtodor.gov.ua

Служба автомобільних доріг в Рівненський області за результатами тендеру замовила "Дорожньо-будівельному тресту №2 Гомель" будівництво автодороги за 746 мільйонів гривень, повідомляє "Економічна Правда".

Згідно з умовами договору, до кінця 2022 року збудують трасу довжиною 6 км на дві смуги в двох напрямках від автодороги державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів км 146+630 до автодороги державного значення Т-18-32 /Н-22/ - Ходоси - Кустин - /Н-25/ км 8+426.

Конкурентами на тендері були компанія "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve Sanayi A.S." (Туреччина) і ВАТ "Євро-азіатська будівельна корпорація "Evrascon" (Азербайджан). 

Замовник виставляв очікувану вартість ремонту у 822,47 млн грн. В результаті активних торгів ціну було знижено на 9%, що є великою знижкою для шляхоремонтних тендерів, пише видання.

Підряд включає реконструкцію газопроводу і ліній зв’язку, шляхопровід через залізницю, естакаду через яр, перевлаштування повітряної лінії на перетині зі шляхопроводом тощо.

Гарантійний строк на земляне полотно, основу дорожнього одягу, асфальтобетонне покриття, будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб становить 12 років, на мости - 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди - 6 років, на дорожнє огородження - 5 років, на розмітку полімерною стрічкою і пластиком - 3 роки, на дорожні знаки і напрямні стовпчики - 2 роки, на розмітку фарбою - півроку. На заробітну плату піде 24,52 млн грн., тобто 3% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2% - 12,51 млн грн.

"ДБТ № 2 г.Гомель" з білоруського державного холдингу "Белавтодор" з 2017 року виграло три підряди в Україні на 873,65 млн грн, з яких нинішній - найбільший.

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17 10 2019 11:31
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