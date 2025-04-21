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Більше 11 000 людей помилково отримали доступ до секретної папки Білого дому – WP

21 квітня 2025, 11:11
Більше 11 000 людей помилково отримали доступ до секретної папки Білого дому – WP
Фото: DW
У записах не вказано, чи були засекреченими плани будівлі, деталі про вибухозахисні двері або банківська інформація.
Співробітники американського управління спільних служб через необережність поділилися текою Google Drive, яка містить конфіденційні документи, з усіма співробітниками цього управління, до котрого входить понад 11,2 тис. осіб.
 
Про це пише The Washington Post.
 
Згідно із записами, надана інформація містила планування Східного й Західного крила, відомості про пропоновані вибухозахисні двері для центру відвідувачів Білого дому, а також дані банківського рахунку постачальника, який допомагав в організації пресконференції адміністрації Трампа.
 
У записах не вказано, чи були засекреченими плани будівлі, деталі про вибухозахисні двері або банківська інформація. Дев'ять із 15 файлів, розміщених у теці Google Drive, було позначено як "контрольована несекретна інформація", що означає конфіденційну інформацію, яка не відповідає критеріям класифікації, але все одно має бути захищеною, згідно з урядовими протоколами. Принаймні 10 з розміщених файлів давали змогу співробітникам GSA не лише переглядати, а й редагувати вміст.
СШАвійна в Україні

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