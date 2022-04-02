БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСума виторгу Amazon від реклами становить 31,2 млрд доларів у 2021 році - у компанії заявили, що у 4 кварталі продажі зросли на 32%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більше 30 мільярдів доларів за рік: Amazon вперше розкрив дані про виручку від реклами
Розкриття інформації сталося після багатьох років інвестування Amazon в рекламний бізнес і збереження конфіденційності інформації
Фото: AP
Про це пише CNBC.
Зазначається, що Amazon вперше розкрила інформацію про виручку від реклами - раніше компанія включала цю інформацію у підрозділ "Інше"
Наскільки прибутковим є підрозділ, компанія не повідомляє.
"Розкриття інформації сталося після багатьох років інвестування Amazon в рекламний бізнес і збереження конфіденційності інформації", - пише видання.
При цьому, реклама наразі займає частку у близько 7% у загальному виторгу Amazon.
Майже 12 млрд дол квартального прибутку Amazon отримала завдяки інвестиціям у виробника електромобілів Rivian, який вийшов на біржу у листопаді 2021 року.
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