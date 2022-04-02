Більше 30 мільярдів доларів за рік: Amazon вперше розкрив дані про виручку від реклами Розкриття інформації сталося після багатьох років інвестування Amazon в рекламний бізнес і збереження конфіденційності інформації

Сума виторгу Amazon від реклами становить 31,2 млрд доларів у 2021 році - у компанії заявили, що у 4 кварталі продажі зросли на 32%.

Фото: AP

Про це пише CNBC. Зазначається, що Amazon вперше розкрила інформацію про виручку від реклами - раніше компанія включала цю інформацію у підрозділ "Інше" Наскільки прибутковим є підрозділ, компанія не повідомляє. "Розкриття інформації сталося після багатьох років інвестування Amazon в рекламний бізнес і збереження конфіденційності інформації", - пише видання. При цьому, реклама наразі займає частку у близько 7% у загальному виторгу Amazon. Майже 12 млрд дол квартального прибутку Amazon отримала завдяки інвестиціям у виробника електромобілів Rivian, який вийшов на біржу у листопаді 2021 року. Читайте також: Amazon задумався про відкриття великих магазинів у США – ЗМІ

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